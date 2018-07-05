Глава Европарламента дал добро на выделение Украине 1 млрд евро

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском союзе Михаил Точицкий.

Ранее совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение EUR1 млрд кредитов при выполнении Киевом ряда условий. Против такого решения проголосовала только Венгрия.

Как сообщал УРА-Информ, новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша, сообщил министр финансов Александр Данилюк.