Объем продаж ОВГЗ на первичных аукционах упал до 206 млн грн

Согласно недавно полученным сведениям, из пяти анонсировавшихся аукционов Минфин объявил, а результативным оказался лишь один аукцион по продаже 3-летних бумаг. Однако для этого продавцу пришлось вернуть ставку на уровень 16,15% годовых после ее понижения до 15% годовых неделю назад. В то же время Минфин отказался от продажи этих бумаг на 50 млн грн под 16,4%.

Суммарный спрос на двух других аукционах составил 131,7 млн грн в четырех заявках со ставками 16,45-16,5% годовых, продавец отказался его удовлетворить.

Как известно, на следующей неделе Минфин должен расширить предложение более популярными 3-месячными гривневыми бумагами, а также выставить долларовые 2-летние ОВГЗ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов.