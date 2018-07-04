11:57 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198109:labazovych

Объем продаж ОВГЗ на первичных аукционах упал до 206 млн грн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма накануне привлекло 206 млн грн. В частности, это почти впятеро меньше показателей предыдущей недели.

Объем продаж ОВГЗ на первичных аукционах упал до 206 млн грн

Согласно недавно полученным сведениям, из пяти анонсировавшихся аукционов Минфин объявил, а результативным оказался лишь один аукцион по продаже 3-летних бумаг. Однако для этого продавцу пришлось вернуть ставку на уровень 16,15% годовых после ее понижения до 15% годовых неделю назад. В то же время Минфин отказался от продажи этих бумаг на 50 млн грн под 16,4%.

Суммарный спрос на двух других аукционах составил 131,7 млн грн в четырех заявках со ставками 16,45-16,5% годовых, продавец отказался его удовлетворить.

Как известно, на следующей неделе Минфин должен расширить предложение более популярными 3-месячными гривневыми бумагами, а также выставить долларовые 2-летние ОВГЗ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов.


Поделиться
Читайте также:
 
Президента Боливии госпитализировали в критическом состоянии Час кротких "космонавтов" - на ЧМ миры пересекаются и предстают другим боком Бывшего миллиардера Батисту приговорили к 30 годам тюрьмы Стало известно, чем отравились дети в лагере под Киевом
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив