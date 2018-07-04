12:26 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ разрешил российским санкционным компаниям пополнять украинский бюджет

Национальный банк Украины снял часть ограничительных мер с компаний, которые находятся под действием санкций.

НБУ разрешил российским санкционным компаниям пополнять украинский бюджет

Такие меры НБУ принял в соответствии с решением СНБО от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, НБУ разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

При этом, согласно пункту четвертому решения СНБО, НБУ продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи и платежными организациями.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №73 "О внесении изменений в постановления правления Национального банка Украины от первого октября 2015 № 654" от третьего июля 2018 года. Они вступили в силу сегодня, четвертого июля 2018 года.

Напомним, как ранее писал УРА-Информ, с января по апрель 2018 года в общий фонд украинского государственного бюджета поступило на  десять процентов, или на 20 млрд грн больше платежей, контролируемых ГФС, сравнительно с таким же периодом 2017 года.


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