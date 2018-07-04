20:21 04.07.2018 | Экономика | Новости
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Малайзия планирует запретить производство пальмового масла

Руководство Малайзии планирует до 2025 года полностью отказаться от экспорта пальмового масла на международные рынки. Об этом передает AmSpec Agri Malaysia. 

Малайзия планирует запретить производство пальмового масла

Так, с 1 по 25 июня экспорт пальмового масла из Малайзии составил 860,2 тыс. тонн, что на 12,5 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом. Постепенное сокращение производства этого продукта связано с конкретными социально-культурными причинами. Во-первых, в первой половине июня он снижался на фоне празднования Рамадана, а в данный момент на фоне снижения закупок Индией и Китаем.

Во-вторых, этот продукт полностью нерентабелен в ряде развитых стран южной Азии, где на государственном уровне давно запрещено вести торговлю пальмовым маслом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная Рада Украины приняла за основу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов". Согласно документу, целью проекта является полный запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.


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