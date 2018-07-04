Малайзия планирует запретить производство пальмового масла

Так, с 1 по 25 июня экспорт пальмового масла из Малайзии составил 860,2 тыс. тонн, что на 12,5 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом. Постепенное сокращение производства этого продукта связано с конкретными социально-культурными причинами. Во-первых, в первой половине июня он снижался на фоне празднования Рамадана, а в данный момент на фоне снижения закупок Индией и Китаем.

Во-вторых, этот продукт полностью нерентабелен в ряде развитых стран южной Азии, где на государственном уровне давно запрещено вести торговлю пальмовым маслом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная Рада Украины приняла за основу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов". Согласно документу, целью проекта является полный запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.