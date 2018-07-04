Криптовалютные проекты потеряли свою актуальность

Абсолютно все новые цифровые токены создаются с помощью процесса, известного как первоначальное предложение монет. Покупатели приобретают токены в надежде, что в будущем им удастся разбогатеть на постоянном росте курса виртуальной валюты.

Только в одном 2017 году компании привлекли 3,8 млрд долларов через ICO, но в 2018 году это число уже достигло 11,9 млрд долларов, несмотря на то, что большинство таких проектов являются простым "мыльным пузырем". Создали новых проектов криптовалют пользовались технологиями ведения биржевой торговли Bitcoin.

Однако, цена биткоина упала примерно на 70 процентов с рекордной отметки около 20 тыс. долларов в прошлом году, что и стало основной причиной разорения большинства проектов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", курс биткоина еле-еле преодолел отметку в 8 тысяч долларов.