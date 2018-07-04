10:33 04.07.2018 | Экономика | Новости
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Юнкер призывает Европарламент принять директивные линии бюджета ЕС на 2021-2027 годы

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер дал поручение Европарламенту ускорить принятие бюджетного контракту по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

Юнкер призывает Европарламент принять директивные линии бюджета ЕС на 2021-2027 годы

Соответствующее заявление он сделал по итогам саммита Евросоюза 28-29 июня.

По словам Юнкера, будут десятки тысяч европейских студентов, которые не смогут принять участия в программе Erasmus+. Однако, несмотря на это, его команда предлагает в долгосрочной финансовой перспективе удвоить, доведя до 35 млрд евро бюджеты, предназначенные для Erasmus".

Ж.-К.Юнкер также предсказал неполучение тысячами исследователей ЕС средств на разработку их проектов, касающихся важных отраслей.

"Я обращаюсь с призывом к государствам-членам и Европейскому парламенту ускорить работу. Не пускаться в обмен несложными аргументами, а решать главный вопрос, стоящий перед нами, временной график которого, по моему мнению, более важен, чем об этом думают", - заявил председатель Европейской комиссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Литвы Раймундас Кароблис анонсировал создание кибернетических сил быстрого реагирования девятью странами-членами Евросоюза.


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