Юнкер призывает Европарламент принять директивные линии бюджета ЕС на 2021-2027 годы

Соответствующее заявление он сделал по итогам саммита Евросоюза 28-29 июня.

По словам Юнкера, будут десятки тысяч европейских студентов, которые не смогут принять участия в программе Erasmus+. Однако, несмотря на это, его команда предлагает в долгосрочной финансовой перспективе удвоить, доведя до 35 млрд евро бюджеты, предназначенные для Erasmus".

Ж.-К.Юнкер также предсказал неполучение тысячами исследователей ЕС средств на разработку их проектов, касающихся важных отраслей.

"Я обращаюсь с призывом к государствам-членам и Европейскому парламенту ускорить работу. Не пускаться в обмен несложными аргументами, а решать главный вопрос, стоящий перед нами, временной график которого, по моему мнению, более важен, чем об этом думают", - заявил председатель Европейской комиссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Литвы Раймундас Кароблис анонсировал создание кибернетических сил быстрого реагирования девятью странами-членами Евросоюза.