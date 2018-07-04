12:13 04.07.2018 | Экономика | Новости
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Эксперты снова пророчат мировой финансовый кризис

В одном из крупнейших банков США - Банке Америки прогнозируют, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение экономического кризиса конца 1990-х годов.

Эксперты снова пророчат мировой финансовый кризис

Специалисты утверждают, что основные тенденции на мировых рынках схожи с картиной глобальной экономики конца девяностых, пишет Bloomberg.

Тогда в Азии произошел мировой экономический кризис, а в России - дефолт.

По данным банка, рынки разрушаются под давлением сильного доллара. Акции высокотехнологичных компаний дорожают.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращение рынков развивающихся стран - все это напоминает события 20-летней давности", - пояснил инвестиционный аналитик Банка Америки Майкл Хартнетт.

В 1990-х годах доллар существенно укрепился. За три года с начала десятилетия он подорожал на 25%. Рынки также на тот момент были на спаде.

По словам аналитиков банка, сейчас рынок ценных бумаг стран снижается, достигая минимума со времени мирового финансового кризиса.

Однако эксперты также сообщили, что общее положение мирового фондового рынка вызвано и другими факторами.

Снижение стоимости валют стран является относительным и происходит на фоне усиления позиции США. К 2020 году ожидается, что рост экономики стран Азии составит 6%.

Как ранее писал УРА-Информ, специалисты Международного валютного фонда прогнозируют значительное падение уровня роста экономики в мире в краткосрочной перспективе.


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