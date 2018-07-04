Эксклюзив: "Украина может потерять 5 млрд дол. от продажи стали из-за мировых торговых войн", — О. Журавлёв

А в долгосрочной перспективе такие войны могут привести к структурным изменениям в экономиках крупных стран — рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам экономики Олег Журавлёв.

По его словам, влияют подобные конфликты и других участников рынка. В качестве примера О. Журавлёв спрогнозировал — какие последствия для Украины могут быть от повышенных американских пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза.

"Пока что сложно прогнозировать как могут повлиять взаимоотношения США и Китая. Например, если у Китая будут проблемы со сбытом, то мы можем получить еще больше дешевых китайских товаров. Куда уже больше — непонятно. А вот что касается стали, то здесь есть конкретные риски. У нас 80% производимой металлопродукциишло на экспорт. Она экспортировалась в ЕС и Турцию. Поскольку там есть санкции и они не могут экспортировать это в США, то спрос падает. Соответственно мы можем потерять до 50% нашего экспорта. А это — 5 миллиардов выручки. Для Украины это — существенно", — отметил О.Журавлёв.