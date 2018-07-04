09:40 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Украина может потерять 5 млрд дол. от продажи стали из-за мировых торговых войн", — О. Журавлёв

Торговые войны в мире, как между США и Китаем, негативно отображаются на всех участниках конфликтов. В этих странах снижаются товарооборот, движение товарных потоков и валютная выручка. 

Эксклюзив:

 А в долгосрочной перспективе такие войны могут привести к структурным изменениям в экономиках крупных стран — рассказал  в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам экономики Олег Журавлёв. 

По его словам, влияют подобные конфликты и других участников рынка. В качестве примера О. Журавлёв спрогнозировал — какие последствия для Украины могут быть от повышенных американских пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза. 

"Пока что сложно прогнозировать как могут повлиять взаимоотношения США и Китая. Например, если у Китая будут проблемы со сбытом, то мы можем получить еще больше дешевых китайских товаров. Куда уже больше — непонятно. А вот что касается стали, то здесь есть конкретные риски. У нас 80% производимой металлопродукциишло на экспорт. Она экспортировалась в ЕС и Турцию. Поскольку там есть санкции и они не могут экспортировать это в США, то спрос падает. Соответственно мы можем потерять до 50% нашего экспорта. А это — 5 миллиардов выручки. Для Украины это — существенно", — отметил О.Журавлёв.


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