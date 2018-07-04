15:26 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабинет министров утвердил проект строительства скоростной ж/д ветки в "Борисполь"

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства железной дороги, которая соединит киевский вокзал с международным аэропортом "Борисполь".

Кабинет министров утвердил проект строительства скоростной ж/д ветки в

Согласно тексту документа, стоимость проекта оценивается в 583,2 миллиона гривен.

Как известно, план предусматривает два этапа строительства. Первая очередь стоимостью 502,9 млн гривен должна завершиться в течение шести месяцев и подразумевает строительство 3,7 километров железной дороги, эстакады и железнодорожной станции у самого аэропорта.

Вторая очередь строительства стоимостью 80,291 млн грн рассчитана на 7,5 месяца и включает, в частности, один новый остановочный пункт, высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м.

При этом, скоростные поезда должны преодолевать расстояние от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" в аэропорт "Борисполь" за 35 минут, имея при этом три промежуточные остановки: "Киев-Демеевский", "им. Г. Кирпы" и "ст. Дарница".

На маршруте будут курсировать 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места, которые на первом этапе должны перевозить около 3,8 млн пассажиров в год.

На этом маршруте впервые для "Укрзализныци" будет внедрена бесконтактная система оплаты проезда: терминалы для оплаты буду размещены как на станциях, так и в вагонах поезда.

К слову, цена за проезд в новом транспорте запланирована на уровне 80 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство США в очередной раз раскритиковало  строительство газопровода "Северный поток-2". В официальном уведомлении четко прослеживается лейтмотив российских стремлений сделать Евросоюз зависимым от собственных энергоресурсов. 


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