09:17 03.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина ввела квоты на импорт опасных химических реактивов

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Украина ввела квоты на импорт опасных химических реактивов

В ведомстве отметили, что после рассмотрения соответствующих материалов принято решение введения защитных мер, с целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта применены специальные меры в отношении импорта в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения.

Известно, что такое решение МКМТ приняла второго июля. Согласно сообщению, эти защитные квоты на импорт будут действовать три года.

К слову, специальное расследование относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума МКМТ начала в августе 2017 по заявлению украинского госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Канады намерены ввест пошлины на импорт стали из Китая и некоторых других стран. Страна опасается, что из-за введения Соединенными Штатами Америки пошлин на импорт этой продукции, канадский рынок вскоре может в большом количестве заполонить дешевая зарубежная сталь.


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