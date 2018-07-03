Украина ввела квоты на импорт опасных химических реактивов

В ведомстве отметили, что после рассмотрения соответствующих материалов принято решение введения защитных мер, с целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта применены специальные меры в отношении импорта в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения.

Известно, что такое решение МКМТ приняла второго июля. Согласно сообщению, эти защитные квоты на импорт будут действовать три года.

К слову, специальное расследование относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума МКМТ начала в августе 2017 по заявлению украинского госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Канады намерены ввест пошлины на импорт стали из Китая и некоторых других стран. Страна опасается, что из-за введения Соединенными Штатами Америки пошлин на импорт этой продукции, канадский рынок вскоре может в большом количестве заполонить дешевая зарубежная сталь.