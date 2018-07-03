Украина пригрозила арестовать акции "Северного потока-1"

Таким образом Украина хочет взыскать с России 2,6 млрд долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.

"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" обладает 51%. Из них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", - цитирует "РИА Новости" Яковлеву.

28 февраля арбитраж в Стокгольме частично удовлетворил требования "Нафтогаза", обязав "Газпром" выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов за недостаточные объемы транзита в 2009–2017 годах. С учетом решения арбитража о встречной выплате 2 млрд долларов, принятого в декабре 2017 года в пользу российской компании, "Газпром" должен украинской компании около 2,6 млрд долларов. 14 июня Апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения арбитража по спору двух компаний.

Как сообщал УРА-Информ, руководство США в очередной раз раскритиковало строительство газопровода "Северный поток-2".