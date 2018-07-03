Цена черырехлитровой кастрюли борща в Украине выросла до 100 гривен

В частности, свекла и мясо прибавили в цене почти на 50%.

В тоже время некоторые овощи подешевели. Стоимость картофеля и лука снизилась на гривню-полторы.

В целом четырехлитровая кастрюля борща теперь стоит не меньше 100 гривен.

По данным Государственной службы статистики, в мае цены на продукты потребительской корзины в Украине снизились. Больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости – 24,17 грн за десяток в мае против 26,65 грн в апреле.

Также цены снизились на: гречневую крупу, репчатый лук, картофель, сало и сахар.

Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на сливочное масло, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу.

Стоит добавить, что как сообщал УРА-Информ, в I квартале 2018 года закупочные затраты украинцев выросли на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.