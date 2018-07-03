10:12 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Сегодня третьего июля Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Об этом свидетельствует повестка заседания, опубликованная на сайте парламента.

Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Так, нардепы рассмотрят в первом чтении законопроект "О Национальном бюро финансовой безопасности".

Также парламентарии могут рассмотреть и утвердить некоторые вопросы защиты прав детей, сохранения украинских лесов, урегулирования деятельности Украинского культурного фонда, информационной политики, инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики, налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, изменения системы управления учреждениями высшего образования.

Кроме того, нардепы сегодня планируют ратифицировать соглашения с Финляндией о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

В планах также числятся законопроекты о рынках капитала и организованных товарных рынках, относительно основ социальной защиты заложников, о пенитенциарной системе, об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы Парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки. 


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