18:55 03.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Ощадбанк" может стать участником Фонда гарантирования вкладов

Государственный "Ощадбанк" может стать участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц после изменений в законодательство или после вхождения в его капитал негосударственного акционера.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, передает УНИАН.

"Здесь два варианта: или поменять законодательно, или кто-то зайдет - купит миноритарную долю в капитале "Ощадбанка", и тогда он попадет к нам автоматом", - пояснил Ворушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Ворушилина, у Международного валютного фонда и Всемирного банка однозначная позиция, что все банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов.

Как ранее писал УРА-Информ, государственный Ощадбанк перечислил в бюджет страны 167,6 миллионов гривен. А это треть всей его прибыли.


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