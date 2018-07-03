"Ощадбанк" может стать участником Фонда гарантирования вкладов

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, передает УНИАН.

"Здесь два варианта: или поменять законодательно, или кто-то зайдет - купит миноритарную долю в капитале "Ощадбанка", и тогда он попадет к нам автоматом", - пояснил Ворушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Ворушилина, у Международного валютного фонда и Всемирного банка однозначная позиция, что все банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов.

Как ранее писал УРА-Информ, государственный Ощадбанк перечислил в бюджет страны 167,6 миллионов гривен. А это треть всей его прибыли.