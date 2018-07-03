Из государственного бюджета Украины за 2018 год не досчитались миллиардов гривен

По информации Государственного казначейства в понедельник, по сравнению с первым полугодием прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%.

Стоит отметить, что поступления в общий фонд за январь-июнь-2018 составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня-2017.

Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в июне 2018 года составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или на 12,2% меньше планового показателя.

Согласно его данным, по сравнению с июнем прошлого года бюджетные поступления возросли на 10,19 млрд грн, или на 14,7%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 71,78 млрд грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% превышает показатель годичной давности.

Добавим, что доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы – на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2018 года составил 9,2 миллиардов гривен. В прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 миллиардов гривен. Такие данные в среду, 27 июня, представило Министерство финансов на своем сайте.