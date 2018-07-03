Порошенко задекларировал миллионные доходы

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Как известно, глава государства опубликовал суммарно 1 068 457 гривен доходов от банковских вкладов: 559 459 гривен, 298 378 гривен и дважды по 105 310 гривен процентов от МИБ.

Таким образом, с начала года Порошенко задекларировал суммарно около семи млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко за четыре года войны на востоке страны потратил на благотворительность 800 млн гривен. Согласно официальной декларации украинского гаранта, на различные социальные, культурные, медицинские программы и поддержку армии было потрачено 90 процентов всех доходов Порошенко. Стоит отметить, что все взносы были переданы.