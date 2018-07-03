ЕС решил не давать Молдове денег из-за отмены выборов

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в ответ на запрос издания NewsMaker.

Издание поинтересовалось в Еврокомиссии, повлияет ли отмена результатов местных выборов в Кишиневе на выделение Молдове макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро.

В Еврокомиссии напомнили, что финансовая поддержка ЕС обусловлена ​​несколькими факторами.

"Она зависит от успешного внедрения определенных экономических мер, а также выполнения политических условий - уважения демократических механизмов, соблюдение верховенства права и уважения прав человека", - говорится в ответе пресс-службы Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что политических условий Молдова не выполнила.

"Оценка, проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не были выполнены. Этот вывод был сделан исходя из последних событий в Молдове и, в частности, решение Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе ", - заявили в Еврокомиссии.

Как сообщал УРА-Информ, высшая судебная палата Молдове оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе. Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции. На выборах выиграл Андрей Нэстасе.