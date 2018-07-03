Друг Путина из-за санкций США вынужденно продал самолет

Один из приближенных к Путину олигархов Геннадий Тимченко продал свой самолет Gulfstream G650. Этим чудом воздухоплавательной техники друг российского президента пользовался с 2013 года.
Об этом свидетельствуют данные торгового посредника и авиареестра, пишет Reuters.
По словам агента олигарха, ни Тимченко, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету". В 2014 году корпорация Gulfstream прекратила обслуживание его бизнес-лайнера из-за санкций США.
После аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список. В июле 2014 года большая газодобывающая компания "Новатэк", 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.
Согласно данным реестра, бизнесмен приобрел частный самолет в 2013 году. Стоимость такого бизнес-джета составляет около 60 млн долларов.
Новым владельцем самолета с июня 2018-го является зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.
Как сообщал УРА-Информ, на днях лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Соответствующее решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе.