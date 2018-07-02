В Украине увеличились номинальные доходы граждан

Сообщается, что в январе-марте месяце 2018 года доходы жителей составили 657,9 миллиардов гривен, расходы — 679,9 миллиардов гривен, количество сбережений упало до 22 миллиардов гривен.

Затраты граждан в I квартале 2018 года при сопоставлении с надлежащим этапом прошлого года возросли на 20,3 процента.

Также в I квартал при сопоставление с аналогичным этапом прошлого года номинальные доходы жителей возросли на 23,6 процентов, а реальный лишь на 10 процентов. В свою очередь, располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг вырос на 25,2 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за январь-июнь текущего года украинская гривна укрепилась к доллару более чем на 7 процентов. Таким образом, она показала самый сильный рост по отношению к доллару среди национальных валют стран постсоветского пространства.