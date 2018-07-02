21:49 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198019:roman

В Украине увеличились номинальные доходы граждан

В I квартале 2018 года закупочные затраты украинцев выросли на 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Украине увеличились номинальные доходы граждан

Сообщается, что в январе-марте месяце 2018 года доходы жителей составили 657,9 миллиардов гривен, расходы — 679,9 миллиардов гривен, количество сбережений упало до 22 миллиардов гривен.

Затраты граждан в I квартале 2018 года при сопоставлении с надлежащим этапом прошлого года возросли на 20,3 процента.

Также в I квартал при сопоставление с аналогичным этапом прошлого года номинальные доходы жителей возросли на 23,6 процентов, а реальный лишь на 10 процентов. В свою очередь, располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг вырос на 25,2 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за январь-июнь текущего года украинская гривна укрепилась к доллару более чем на 7 процентов. Таким образом, она показала самый сильный рост по отношению к доллару среди национальных валют стран постсоветского пространства. 


Поделиться
Читайте также:
 
Еврокомиссия будет спонсировать страны, принимающие мигрантов В Киеве на час продлят работу метрополитена Рыбалку снова поймали на лжи: его снеки продают в РФ подсанкционные компании Минимальный размер алиментов в Украине
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив