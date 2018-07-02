08:08 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские дороги будут строить французы

В Ходе переговоров в Париже украинско-французского делового совета была договоренность строительства украинских дорог французской Bouygues Travaux Publics SAS.

Украинские дороги будут строить французы

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Согласно договоренности будет подготовлен предварительный план строительства концессионных дорог в Украине.

Первые два проекта: дорога Киев — Бела Церковь по новому маршруту и первая очередь большой окружной вокруг Киева, которая соединит трассы М-06 (Киев-Чоп) и М-05 (Киев-Одесса).

По словам украинского министра, Украина заинтересована в привлеении иностранных инвесторов в инфраструктуру с целью эффективного и устойчивого развития всех видов транспорта, внедрения высоких технологий и интеграции национальной транспортной сети Украины в TEN-T сеть Европейского Союза.

Исполняющий обязанности заместителя главы Государственного агенства автомобильных дорог Украины Александр Харченко в ходе встречи украинско-французского делового совета MEDEF представил инфраструктурные проекты для инвестиций в порты, аэропорты, дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

Кроме того, были проведены двусторонние встречи с французскими компаниями Airbus, Egis, Suez, Alstom, Freyssinet/Vincі и обсуждения инвестиционных проектов в траспортной инфраструктуре Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство инфраструктуры Украины прокомментировало результаты мирового рейтинга качества дорог, отметив, что там устарелые данные за 2016 год. Отмечается, что рейтинг The World Economic Forum по качеству инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале.


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