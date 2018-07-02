Украинские дороги будут строить французы

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Согласно договоренности будет подготовлен предварительный план строительства концессионных дорог в Украине.

Первые два проекта: дорога Киев — Бела Церковь по новому маршруту и первая очередь большой окружной вокруг Киева, которая соединит трассы М-06 (Киев-Чоп) и М-05 (Киев-Одесса).

По словам украинского министра, Украина заинтересована в привлеении иностранных инвесторов в инфраструктуру с целью эффективного и устойчивого развития всех видов транспорта, внедрения высоких технологий и интеграции национальной транспортной сети Украины в TEN-T сеть Европейского Союза.

Исполняющий обязанности заместителя главы Государственного агенства автомобильных дорог Украины Александр Харченко в ходе встречи украинско-французского делового совета MEDEF представил инфраструктурные проекты для инвестиций в порты, аэропорты, дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

Кроме того, были проведены двусторонние встречи с французскими компаниями Airbus, Egis, Suez, Alstom, Freyssinet/Vincі и обсуждения инвестиционных проектов в траспортной инфраструктуре Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство инфраструктуры Украины прокомментировало результаты мирового рейтинга качества дорог, отметив, что там устарелые данные за 2016 год. Отмечается, что рейтинг The World Economic Forum по качеству инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале.