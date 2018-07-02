11:11 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько заработали и сколько добыли газа в Украине в первом полугодии

В Украине за шесть месяцев добыча природного голубого топлива составила 10 202,3 млн куб. м, что на 0,93% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

Стало известно, сколько заработали и сколько добыли газа в Украине в первом полугодии

Об этом свидетельствуют статистические данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз".

По оперативным данным, в первом полугодии госкомпания "Укргаздобыча" увеличила добычу на 0,8% (59 млн куб. м) до 7,54 млрд куб. м. При этом, "Укрнафта" - снизила на 15% (91,1 млн куб. м) до 520,2 млн куб. м. В свою очередь, частные компании - снизили на 2,8% (62,8 млн куб. м) до 2,15 млрд куб. м.

Также в ведомстве говорится о том, что если в январе 2018 г. среднесуточная добыча газа в стране составляла 57,8 млн куб. м, то по итогам июня - 56,6 млн куб. м.

По итогам июня впервые за последние полгода увеличилась среднесуточная добыча АО "Укргаздобыча", которая составила 41,6 млн куб м против 41,3 млн куб. м в мае.

Частные компании второй месяц подряд демонстрируют рост суточной добычи, который по итогам июня составил 2,8%.

Среднесуточная добыча газа "Укрнафтой" в июне составила 2,91 млн куб. м, что на 51 тыс. куб. м больше, чем в мае (2,86 млн куб. м).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обговорил возможность поставки катарского сжиженного газа на украинский рынок.


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