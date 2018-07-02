02:03 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США направит в ВМС Украины патрульные катера

Украина ожидает поставку патрульных катеров для ВМС от США. Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Стерпан Полторак.

США направит в ВМС Украины патрульные катера

По словам чиновника, в этом году ожидается получения патрульных катеров от США. Украина должна завершить строительство десантно-штурмовых катеров. 

"Мы должны продолжить работу по строительству корвета, а также продолжить работу по разработке и строительству артиллерийских бронированных катеров ", - заявил Полторак.

Ранее сообщалось, что Украина вскоре получит от США два патрульных катера типа "Айленд" . Непосредственный процесс передачи катеров начнется после подписания контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер из Ирландии Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока. Так заявил во время визита во Львовскую область президент Украины Петр Порошенко. 


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