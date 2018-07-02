13:22 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197974:test

Российский банк в Украине хотят продать белорусам

Председатель правления российского Сбербанка Герман Греф заявил, что заинтересован в соглашении с белорусским Паритетбанком о продаже ему украинской "дочки" Сбербанка РФ.

Российский банк в Украине хотят продать белорусам

Как отметил Греф в эфире одного из белорусских каналов, руководство российской финансового учреждения надеется получить положительный ответ от Нацбанка Украины о разрешении на продажу белорусском банке российской дочерней финучреждения в Украине.

Греф напомнил, что на прошлой неделе Паритетбанк направил НБУ заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

По его словам, заявка была оформлена "со всеми необходимыми требованиями".

Ранее Нацбанк подтвердил, что получил от белорусского государственного "Паритетбанку" документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

Как ранее писал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 марта, продлил санкции против российских государственных банков. НБУ выполнил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях. Меры пресечения в частности применяются к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ банку и БМ банку. Украина запретила им производить финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с банками человек.


Поделиться
 
Поражение Испании - смертный приговор футболу в стиле "тики-така" Для удобства вступления абитуриентам ВУЗов начали регистрировать e-кабинеты Украинский омбудсмен вернулась из России Порошенко с рабочим визитом отправится в Сербию
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив