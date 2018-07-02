Российский банк в Украине хотят продать белорусам

Как отметил Греф в эфире одного из белорусских каналов, руководство российской финансового учреждения надеется получить положительный ответ от Нацбанка Украины о разрешении на продажу белорусском банке российской дочерней финучреждения в Украине.

Греф напомнил, что на прошлой неделе Паритетбанк направил НБУ заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

По его словам, заявка была оформлена "со всеми необходимыми требованиями".

Ранее Нацбанк подтвердил, что получил от белорусского государственного "Паритетбанку" документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

Как ранее писал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 марта, продлил санкции против российских государственных банков. НБУ выполнил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях. Меры пресечения в частности применяются к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ банку и БМ банку. Украина запретила им производить финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с банками человек.