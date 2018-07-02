11:32 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Россия продлила транзитные ограничения для Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил решение на продление ограничительных мер для Украины.

Россия продлила транзитные ограничения для Украины

Согласно документу опубликован на сайте главы РФ, такие ограничения будут касаться украинских товаров, которые поставляются в Казахстан и Кыргызстран через территорию России.

Так, лидер РФ продлил ограничительные меры по транзиту товаров на полгода - до первого января.

Отметим, что впервые указ о введении "мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров" был подписан 1 января 2016 года. В соответствии с ним транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов.

Теперь, при въезде в Россию из Беларуси водители должны получать учетные талоны, а при выезде - сдавать их.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США внедрят новые санкции против России. Согласно тексту письма, новые санкции будут касаться действий Великобритании и Франции по объектам в Сирии, 14 апреля.


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