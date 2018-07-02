Россия продлила транзитные ограничения для Украины

Согласно документу опубликован на сайте главы РФ, такие ограничения будут касаться украинских товаров, которые поставляются в Казахстан и Кыргызстран через территорию России.

Так, лидер РФ продлил ограничительные меры по транзиту товаров на полгода - до первого января.

Отметим, что впервые указ о введении "мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров" был подписан 1 января 2016 года. В соответствии с ним транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов.

Теперь, при въезде в Россию из Беларуси водители должны получать учетные талоны, а при выезде - сдавать их.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США внедрят новые санкции против России. Согласно тексту письма, новые санкции будут касаться действий Великобритании и Франции по объектам в Сирии, 14 апреля.