Омелян анонсировал экстренные сборы по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров

Как сообщил сам министр сообщил на своей странице в Фейсбуке, во вторник пройдут сборы всех коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании.

Отмечается, что в ходе встречи планируется обговорить все вопросы с деньгами. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем в два раза.

Стоит добавить, что с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет.

Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с девятого июня текущего года авиакомпания Pegasus Airlines открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Киев им.Сикорского в турецкий в Измир. Отмечается, что все рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Стоимость перелета Киев – Измир будет стартовать с 58 долларов, с учетом всех налогов и сборов, Киев-Измир-Киев - со 115 долларов.