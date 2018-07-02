18:45 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман хочет изменить систему субсидий в Украине

Украинская система субсидий должна быть скорректирована таким образом, чтобы компенсацию из бюджета получал только тот, кто действительно нуждается в такой помощи.

Гройсман хочет изменить систему субсидий в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию "Обозреватель".

"Сейчас совершенствуем действующую систему с точки зрения справедливости и исходим из текущих цен на газ. Больше никаких корректирующих действий не делаем. Относительно верификации, когда человек покупает на 189 тысяч всевозможные гаджеты, а потом приходит и говорит: "Дайте мне субсидию", то это несправедливо. Но те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем", — сказал Гройсман.

Он объяснил, что основная мотивация МВФ заключается в том, чтобы сделать нефтегазовую сферу Украины прозрачной, исключить коррупцию и вымывание денег, обеспечить бездотационность.

"Проблема в том, что нефтегазовая сфера получала ежегодную дотацию в 5 млрд долларов. У нас же государство все дотировало, а потом вымывало для себя деньги. Так и рождались целые кланы во всех сферах", — отметил Гройсман.
Он напомнил, что главный поставщик газа в Украину, НАК "Нафтогаз Украины", последние несколько лет работает прибыльно, не получая дотаций.

"Мы вывели "Нафтогаз" на прибыльность. 75% этой прибыли возвращается в бюджет. Где-то 25% денег остаются на развитие компании. И за них, кстати, платят налоги и закупают новый газ, то есть это оборотные средства. Добыча растет за счет этих инвестиций, а остальное идет на хозяйственную деятельность", — добавил Гройсман.

Напомним, как писал УРА-Информ, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, с начала года составила 553,7 миллионов гривен.


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