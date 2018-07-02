15:29 02.07.2018 | Экономика | Новости
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Евросоюз выделил 45,6 млн евро Испании и Греции

Из-за миграционных проблем Испании и Греции Европейский Союз одобрил выделение 45,6 млн евро чрезвычайной помощи. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Евросоюз выделил 45,6 млн евро Испании и Греции

Отмечается, что из-за большого количества мигрантов, которые прибывают в Испанию, страна получит 25,6 млн евро, чтобы иметь возможность их принимать на южном побережье и в Сеуте и Мелильи.

Кроме того, еще 20 млн евро было предоставлено Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий приема мигрантов в Греции, в частности на острове Лесбос.

Известно, что в целом Комиссия на сегодня мобилизовала свыше одного млрд евро для оказания чрезвычайной помощи, чтобы помочь в управлении миграцией за текущей финансовой программой на 2014-2020 года.

Средства идут на поддержку государств-членов ЕС, которые больше всего пострадали от наплыва мигрантов: Италия, Греция, Болгария, Хорватия, Германия, Швеция, а теперь и Испания.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с начала военных действий в Украине Евросоюз предоставил более 13 млрд евро финансовой поддержки от ЕС. Как заявила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, эта помощь является крупнейшей, предоставленной Евросоюзом странам за пределами блока.


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