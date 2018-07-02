Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на 300 млрд долларов

Об этом передает The Financial Times.

В письме Европейской комиссии американскому министерству торговли говорится о том, что расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные автомобили и автокомпоненты угрозу для национальной безопасности США, может стать началом полномасштабной торговой войны по всему миру.

При этом, президент США Дональд Трамп накануне отметил, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США "так же плохо", как Китай. Кроме того, глава государства полностью отверг предположения о том, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

Добавим, что на сегодняшний день уже несколько автопроизводителей предупредили о пагубных последствиях потенциальных пошлин США на ввозимые в страну автомобили и компоненты для них. К примеру, в пятницу к ним присоединился крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co. (GM), который сообщил, что будет вынужден повысить цены на свою продукцию на несколько тысяч долларов за автомобиль. При этом конкурентоспособность GM может ухудшиться, что приведет к потере рабочих мест в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт китайских товаров и европейских на сумму около 53 млрд долларов.