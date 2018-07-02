21:22 02.07.2018 | Экономика | Новости
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Еврокомиссия будет спонсировать страны, принимающие мигрантов

Европейская комиссия выделит 45,6 млн долларво финансовой поддержки, для того чтобы помочь Испании и Греции принимать беженцев. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Еврокомиссия будет спонсировать страны, принимающие мигрантов

Принимая во внимание повышение числа прибывающих мигрантов, Иберия получит 25,6 миллионов евро, для того чтобы усовершенствовать возможности своих сотрудников в патрулировании прибережье в Сеуте и Мелилье. Кроме того, для того чтобы посодействовать с возвращению африканских мигрантов домой, будет выделено 25 миллионов евро. 

Остальная часть денег будет предоставлена Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий приема в Греции, в частности на острове Лесбос.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на 300 млрд долларов 

 


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