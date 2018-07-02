Эксклюзив: Планы Мининфраструктуры нереалистичны – И.Чаленко

Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"Даже на примере того же николаевского аэропорта, который строится последние два года, мы видим, сколько скандалов исключительно относительно самого строительства. А представьте, что такие стройки начнутся по всей Украине и здесь будет много интересов, а не исключительно желание самого Министерства инфраструктуры развивать отрасль … Но я считаю, что Министерство инфраструктуры выбрало правильный путь, потому что предлагает вкладываться исключительно в взлетно-посадочные полосы, а уже терминалы строить в партнерстве с бизнесом. Это абсолютно верный шаг", — подчеркнул И.Чаленко.