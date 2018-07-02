14:45 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Планы Мининфраструктуры нереалистичны – И.Чаленко

Представленная недавно Министерством инфраструктуры стратегия развития транспортной отрасли до 2030 года среди прочего предполагает открытие 50 аэропортов в Украине. По мнению аналитика Игоря Чаленко, такие планы практически нереалистичные.

Эксклюзив: Планы Мининфраструктуры нереалистичны – И.Чаленко

Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Даже на примере того же николаевского аэропорта, который строится последние два года, мы видим, сколько скандалов исключительно относительно самого строительства. А представьте, что такие стройки начнутся по всей Украине и здесь будет много интересов, а не исключительно желание самого Министерства инфраструктуры развивать отрасль … Но я считаю, что Министерство инфраструктуры выбрало правильный путь, потому что предлагает вкладываться исключительно в взлетно-посадочные полосы, а уже терминалы строить в партнерстве с бизнесом. Это абсолютно верный шаг", — подчеркнул И.Чаленко.


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