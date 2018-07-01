20:42 01.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские самолеты продаются в 30 странах мира

Украинская компания "Аэропракт" продает двухместные самолеты отечественного производства в 30 стран мира. Об этом в интервью украинскому изданию рассказал главный конструктор компании Юрий Яковлев.

Украинские самолеты продаются в 30 странах мира

Около 45 самолетов в прошлом году "Аэропракт" продал в Европейский союз.

По словам Яковлева, основным заказчиком в ЕС сейчас является Франция. Также много покупают в Германии, Испании, Польше и Норвегии.

Кроме того, в Австралию компания продает около 20 самолетов в год. В Соединенные Штаты — 6-7 самолетов в год. Также есть покупатели в Чили, Аргентине, Бразилии, Панаме, Гватемале, в Южной Африке и Кении.

В прошлом году компания "Аэропракт" произвела 91 двухместный самолет. Из них три осталось в Украине. Один купила Служба безопасности Украины для спецопераций, два — частные лица.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", власти Норвегии приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию. Согласно сообщению словенской авиастроительной компании Pipistrel, власти планируют к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов.


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