06:00 01.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс доллара в июне может подскочить до 26,50 гривен за единицу американской валюты

Начало июля в текущем году ознаменуется повышенной волатильностью на валютном рынке Украины. Об этом передает Курс Денег.

Курс доллара в июне может подскочить до 26,50 гривен за единицу американской валюты

Согласно прогнозам экспертов финансового регулятора, ближе к середине июля возможны сильные колебания курса наличного доллара в диапазоне 26,05-26,40 гривен. Одновременно с этим, утверждают эксперты, очередной этап укрепления национальной валюты подошел к концу. Вероятно, "осень перемен", а вместе с тем и процесс роста доллара начнется намного раньше, нежели давал прогнозы НБУ.

Стоит отметить, что диапазон колебаний доллара в отношении евро на следующую неделю не изменится: 1,1500-1,1850 доллара за евро. В Украине наличный евро в июле будут продавать в интервале 30,50-31,00 гривен за один евро. Кроме того, российский рубль продолжит движение в диапазоне 62,00-64,00 рубля за доллар.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Словении Борут Пахор рад прорыву Украины за такое короткое время из большого экономического кризиса и поприветствовал динамичное развитие страны. 


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