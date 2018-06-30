05:00 30.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Верховной Раде стартовал капитальный ремонт

В здании Верховной Рады Украины начался новый ремонт, который будет завершен к осени.

В Верховной Раде стартовал капитальный ремонт

Как сообщили в пресс-службе парламента, рабочие начали реставрацию купола здания. Они капитально отремонтируют металлоконструкции покрытия и купола, а также шпиль и его покрытие из металла.

Помимо этого, запланирована вставка новых стекол, покрывающих поверхность купола. После этого этапа работ строители начнут ремонтировать лестницу, обслуживающую купол.

"Стоимость ремонтных работ купола составляет 7,6 миллионов гривен", - гласит сообщение.

Также планируется благоустроить прилегающий к зданию территории парка, добавили в ВР.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.


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