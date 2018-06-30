22:00 30.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197892:roman

Украина выбилась в лидеры производителей молока в Восточной Европе

В январе-мае в Украине производство молока и сливок несгущенных на полтора процента. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Украина выбилась в лидеры производителей молока в Восточной Европе

Так, общий объем производство молока и сливок в сравнении в маем 2017 года вырос на 2 процента - почти до 200 тыс тонн. Сливочного масла за первые пять месяцев этого года выросло на 8,5 процентов - до 43,5 тыс. тонн.

В то же самое время, производство сыра свежего неферментированного и сыра тертого, голубого и другого сыра выросло по показателям на 2,5 процента. За пять месяцев 2018 года было произведено 29,9 тыс. тонн сыра свежего и 39,8 тыс. тонн сыра.

Основными покупателями украинской сыро-молочной продукции остаются Румыния, Молдова, Чехия, Словакий и Польша.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине стали больше производить колбасных товаров. На европейских рынках украинским мясным предприятиям покамест трудно конкурировать с немцами, поляками и чехами. Основным покупателем мяса и мясных продуктов продолжает оставаться внутренний потребитель. Также некоторые страны, как например Молдова, частично ограничили импорт украинского мяса и колбас. 


Поделиться
Читайте также:
 
Власти Афганистана вновь объявили войну талибам Жара сожгла более 170 га пшеницы на Херсонщине США призывают блокировать проект строительства "Северного потока-2" В Запорожье туристка стала жертвой непогоды - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив