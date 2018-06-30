Украина выбилась в лидеры производителей молока в Восточной Европе

Так, общий объем производство молока и сливок в сравнении в маем 2017 года вырос на 2 процента - почти до 200 тыс тонн. Сливочного масла за первые пять месяцев этого года выросло на 8,5 процентов - до 43,5 тыс. тонн.

В то же самое время, производство сыра свежего неферментированного и сыра тертого, голубого и другого сыра выросло по показателям на 2,5 процента. За пять месяцев 2018 года было произведено 29,9 тыс. тонн сыра свежего и 39,8 тыс. тонн сыра.

Основными покупателями украинской сыро-молочной продукции остаются Румыния, Молдова, Чехия, Словакий и Польша.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине стали больше производить колбасных товаров. На европейских рынках украинским мясным предприятиям покамест трудно конкурировать с немцами, поляками и чехами. Основным покупателем мяса и мясных продуктов продолжает оставаться внутренний потребитель. Также некоторые страны, как например Молдова, частично ограничили импорт украинского мяса и колбас.