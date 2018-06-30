Мексика и Канада договорились "окружить" США экономически необоснованными пошлинами

Сообщается, что в ходе переговоров президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились принять ответные меры в отношении жесткой протекционистской экономической политики Вашингтона. Стороны договорились ввести налоговый сбор в отношении труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин. Начальная налоговая ставка определена в размере 15 процентов.

Напомним. что ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о готовности страны ввести аналогичные экономические санкции в отношении американских товаров. Налоговые ограничения коснуться таких товаров, как йогурты, кофе, туалетная бумага и спальные мешки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки с пятницы, 1 июня, ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.