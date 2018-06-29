13:54 29.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на отметке в 79,10 долларов за баррель

В пятницу, 29 июня 2018 года, фьючерсы североморской нефти марки Brent торгуются выше 79 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется на отметке в 79,10 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 13:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,10 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Абадан на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.


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