Нефть Brent торгуется на отметке в 79,10 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 13:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,10 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Абадан на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.