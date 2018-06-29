14:26 29.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ ввело плату за выдачу разменных монет

Национальный банк Украины вводит новую систему за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек.

НБУ ввело плату за выдачу разменных монет

Об этом говорится в постановлении регулятора № 71 от 25 июня 2018 года.

Отмечается, что тариф за выдачу монет номиналом 10 коп. составит 20 гривен за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп. — 35 гривен на 1 тыс. штук. Выдача монетам номиналами 1,2,5 и 25 коп. остается бесплатной.

На данный момент выдача любых монет является бесплатной.

Так, с первого июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление сумм расчетов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. 


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