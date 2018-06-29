Канада заявила о готовности к ведению "торговой войны" с Вашингтоном

Таким образом, Оттава введет аналогичные пошлины для США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму в 16,6 млрд долларов. Новые налоговые сборы будут варьироваться в процентном показателе от 15 до 25 процентов. Налоговые ограничения коснуться таких товаров, как йогурты, кофе, туалетная бумага и спальные мешки.

Напомним, что глава американского государства Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт китайских товаров и европейских на сумму около 53 млрд долларов. Соответствующие решение лидер США принял несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином и Евросоюзом о ведении свободной торговли. При помощи новых пошлин США намерены поддержать национального автомобильного производителя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Канады намерены ввести пошлины на импорт стали из Китая и некоторых других стран.