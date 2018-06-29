11:22 29.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине рассказали о возможности повышения минимальной зарплаты

Министр социальной политики Украины Андрей Рева утверждает, что говорить о возможности повышения минимальной зарплаты можно будет только в начале июля.

В Кабмине рассказали о возможности повышения минимальной зарплаты

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам чиновника, в настоящее время в бюджете нет средств для повышения минимальной зарплаты.

Известно, что в первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль", поэтому ясной ситуация будет только в начале июля. Рева добавил, что повышение минимальной зарплаты потребует дополнительных перечислений средств из госбюджета в местные.

"На протяжении лета мы будем принимать серьезные меры в отношении "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - подытожил министр.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"  пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Отмечается, что с первого июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам.


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