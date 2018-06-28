19:32 28.06.2018 | Экономика | Новости
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В Латвии главу Центробанка обвинили во взятке

Президента Банка Латвии Илмара Римшевича обвинили в получении взятки.

В Латвии главу Центробанка обвинили во взятке

В четверг, 28 июня, против него завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, помимо главы Центробанка обвинение предъявлено еще одному физическому лицу.

Однако ни должности, ни имени второго обвиняемого в сообщении не указано. В свою очередь, портал lsm.lv сообщает, что второй обвиняемый по делу о взяточничестве - предприниматель Мартин Мартинсонс.

При этом адвокат предпринимателя Дидзис Вилемсонс подтвердил, что Мартинсонсу выдвинуто обвинение в рамках коррупционного дела Римшевича. Предпринимателя обвиняют в пособничестве при получении взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черниговской области в среду. 27 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали заведующую отделом районного военкомата. Женщина попалась на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что государственная служащая наладила преступную схему вымогательства. За определенную сумму она обещала снимать с военного учета, а затем и освобождать от военной службы.


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