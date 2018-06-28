Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

По состоянию на четыре часа дня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,69 долларов за баррель. Это на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, в понедельник, 25 июня 2018 года, цены на нефть снизились на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта. К восьми часам утра по киевскому времени фьючерсы на североморскую нафту опустились на 1,81 процента до 74,18 доллара за баррель.