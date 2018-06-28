Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent в четверг днем, 28 июня 2018 года, составляет менее 78 долларов за баррель.
По состоянию на четыре часа дня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,69 долларов за баррель. Это на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, в понедельник, 25 июня 2018 года, цены на нефть снизились на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта. К восьми часам утра по киевскому времени фьючерсы на североморскую нафту опустились на 1,81 процента до 74,18 доллара за баррель.
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