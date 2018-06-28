17:58 28.06.2018 | Экономика | Новости
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Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent в четверг днем, 28 июня 2018 года, составляет менее 78 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель

По состоянию на четыре часа дня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,69 долларов за баррель. Это на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, в понедельник, 25 июня 2018 года, цены на нефть снизились на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта. К восьми часам утра по киевскому времени фьючерсы на североморскую нафту опустились на 1,81 процента до 74,18 доллара за баррель.

Как сообщал УРА-Информ, Организация стран-экспортеров нефти и ряд государств, которые не входят в ОПЕК, договорились нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки в рамках нефтяной сделки. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. Как сообщает Bloomberg, что встреча стран-участник Организации состоялась в субботу. Кроме стран ОПЕК в ней также принимали участие Мексика и Казахстан.


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