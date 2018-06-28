Тепловики задолжали "Нафтогазу" около 30,7 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что по состоянию на 26 июня текущего года, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 30,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 471 млн грн.

По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 896 млн грн, это около 3,7%.

Задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 182 млн грн (4,2%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 410 млн грн.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не соглашается подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго", которое настоятельно призывает потребителей погасить долги до 1 августа 2018 года. Сейчас задолженность киевлян за тепло и горячую воду составила 4,8 млрд грн.