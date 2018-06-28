Суд Швеции решил пересмотреть решение о приостановлении взыскания денежных средств с "Газпрома"

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины", сегодняшнее заявление "Газпрома" относительно того, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности. Сегодняшнее решение означает, что, изучив доводы, приведенные "Нафтогазом", суд отклонил утверждение "Газпрома" относительно того, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем.

Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" через другие причины. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. Украинская компания планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения, - пояснили в компании, добавив, что решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях. Отметим, ранее сегодня в "Газпроме" заявили, что суд в Швеции отклонил апелляцию "Нафтогаза".

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, если российский "Газпромом" откажется платить долг, " Нафтогаз Украины" должен добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечить исполнения решений Стокгольмский арбитраж. В этом вопросе "Нафтогаз" может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента. Об этом в четверг, 1 марта, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.