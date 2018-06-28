23:47 28.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США сняли антидемпинговые пошлины на украинские удобрения

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки приняло решение о прекращении с 12 июля мероприятий по антидемпинговой пошлины на украинские удобрения.

США сняли антидемпинговые пошлины на украинские удобрения

Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики, информацию относительно пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер было опубликовано в официальном вестнике США Federal Register от 18 июня под № 117.

Речь идет о таких украинских удобрениях, как нитрат аммония. Пересмотр отмены антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония, предназначенного для использования в сельском хозяйстве Министерство торговли США инициировало 1 мая 2018 года.

Поскольку украинские заинтересованные стороны не принимали участия в этом обзоре мероприятия, Министерство торговли США отменяет этот антидемпинговый порядок уплаты пошлины. Соответствующее решение предоставляет возможность доступа украинских производителей нитрата аммония на американский рынок, - добавили в Министерстве.

При этом в ведомстве напомнили, что антидемпинговые пошлины в отношении нитрата аммония были внедрены в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки с пятницы, 1 июня, ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. Соответствующее заявление накануне сделал министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных - на ввоз алюминия.


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