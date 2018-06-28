15:32 28.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ объяснил, почему упала покупательная способность гривни

Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией.

НБУ объяснил, почему упала покупательная способность гривни

Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 28 июня, пресс-службой регулятора, изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривны.

Наибольшие падения покупательной способности украинской валюты пришлись на кризисные периоды 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годов, когда национальная валюта потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.

Рост уровня цен сопровождался соответствующими изменениями в номинальных и реальных доходах граждан (в частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом выросла более чем в 50 раз). Существенно возросла роль безналичных расчетов, изменились модели поведения потребителей, отмечает НБУ.

По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты в одну гривну сейчас составляет семь копеек, двух гривен - 14 копеек, пять гривен - 36 копее, 10 грвен - 71 копеек, - сообщили в Нацбанке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, объем наличной гривны в обращении в Украине по состоянию на 1 июня составил 360,8 миллиардов гривен. При этом в среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты. Такие данные во вторник, 26 июня, опубликовал Национальный банк Украины.


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