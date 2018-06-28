07:00 28.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197696:Polishuk

Нацбанк на 2 июля ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду 27 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на 2 июля ослабил курс гривны

100 долл - 2632,7494 грн;

100 евро - 3058,2017 грн;

10 российских рублей - 4,1700 грн.

При этом регулятор установил на 2 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1058.521908;

Серебро - 13.787782;

Платина - 730.857126;

Палладий - 799.059205.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 27 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2618,9170 грн;

100 евро - 3062,3141 грн;

10 российских рублей - 4,1579 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.


Поделиться
Читайте также:
 
МИД Македонии: "Мы не станем импортировать в Европу наши прежние споры!" Российский омбудсмен не будет просить Путина о помиловании Сенцова Туск призвал ЕС готовиться к "наихудшим сценариям" в отношениях с США День Конституции: на двух столичных проспектах ограничат движение транспорта
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив