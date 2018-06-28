Франция разработает электровозы для Украины

Как сообщает Центр транспортных стратегий, 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные – для Украины.

Известно, что по этому поводу в данное время проходят переговоры.

По словам генерального директора ЭКЗ Жюльена Ноди, у Украины значительно большая потребность в электровозах, чем у Грузии. На украинском рынке речь идет о сотнях локомотивов.

Офис Национального инвестиционного совета Украины в апреле 2018 года сообщил, что пакетное предложение для Украины Alstom подготовит до конца июня. Ожидается, что в нем будут представлены планы как по строительству локомотивов, так и по созданию технологического хаба для изготовления запчастей.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", госкомпания Укрзализныця приобрела 30 локомотивов General Electric за 4,68 млн долларов за единицу. Отмечается, что по договору на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric составляет 140,4 млн долларов с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долларов с НДС.