13:26 28.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Франция разработает электровозы для Украины

Французская компания Alstom разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

Франция разработает электровозы для Украины

Как сообщает Центр транспортных стратегий, 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные – для Украины.

Известно, что по этому поводу в данное время проходят переговоры.

По словам генерального директора ЭКЗ Жюльена Ноди, у Украины значительно большая потребность в электровозах, чем у Грузии. На украинском рынке речь идет о сотнях локомотивов.

Офис Национального инвестиционного совета Украины в апреле 2018 года сообщил, что пакетное предложение для Украины Alstom подготовит до конца июня. Ожидается, что в нем будут представлены планы как по строительству локомотивов, так и по созданию технологического хаба для изготовления запчастей.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", госкомпания Укрзализныця приобрела 30 локомотивов General Electric за 4,68 млн долларов за единицу. Отмечается, что по договору на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric составляет 140,4 млн долларов с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долларов с НДС.


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