12:32 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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​Украина лидирует по получению финансовой помощи от ЕС

С начала военных действий в Украине Евросоюз предоставил более 13 млрд евро финансовой поддержки от ЕС.

​Украина лидирует по получению финансовой помощи от ЕС

Как заявила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, эта помощь является крупнейшей, предоставленной Евросоюзом странам за пределами блока.

Она отметила, что соглашение об ассоциации Украина-ЕС является наиболее амбициозным из всех, которые ЕС когда-либо подписывал со страной-партнером.

Стоит добавить, что ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи общим объемом в один млрд евро.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министры финансов государств-членов Европейской зоны согласовали условия завершения третьей программы финансовой помощи Греции. Новая программа предусматривает облегчение долгового обязательства Афин перед европейскими кредиторами, а также предоставление им завершающего транша финпомощи в размере 15 миллиардов евро.


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