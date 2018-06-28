​Украина лидирует по получению финансовой помощи от ЕС

Как заявила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, эта помощь является крупнейшей, предоставленной Евросоюзом странам за пределами блока.

Она отметила, что соглашение об ассоциации Украина-ЕС является наиболее амбициозным из всех, которые ЕС когда-либо подписывал со страной-партнером.

Стоит добавить, что ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи общим объемом в один млрд евро.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министры финансов государств-членов Европейской зоны согласовали условия завершения третьей программы финансовой помощи Греции. Новая программа предусматривает облегчение долгового обязательства Афин перед европейскими кредиторами, а также предоставление им завершающего транша финпомощи в размере 15 миллиардов евро.