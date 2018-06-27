08:32 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Всемирный банк настаивает на тщательной подготовке к введению накопительных пенсий - Минсоцполитики

Введение накопительных пенсий должно происходить взвешенно и проводиться на основе тщательных расчетов и подготовительных мероприятий.

Всемирный банк настаивает на тщательной подготовке к введению накопительных пенсий - Минсоцполитики

Такое мнение высказал представитель Всемирного банка во время встречи с представителем Министерства социальной политики Украины. Как сообщает пресс-служба министерства, стороны выразили единодушную поддержку взвешенному подходу к внедрению второго уровня системы пенсионного обеспечения - обязательного накопительного.

Также на встрече обсуждались основные элементы и параметры внедрения обязательного накопительного уровня пенсионной системы. В частности, речь шла о недопущении рисков для солидарного уровня пенсионного обеспечения, как основного источника обеспечения доходов пенсионеров, а также о важности сохранения и использования существующей модели администрирования ЕСВ в процессе сбора взносов на обязательное пенсионное обеспечение.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что вводить накопительные пенсии с января 2019 года в Украине рано.

Вместе с тем , как сообщал УРА-Информ, глава миссии Международного валютного фонда в Украин Рон ван Роден уверен, что Украина в первую очередь должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров и нарастить поступления в Пенсионный фонд. Введение второго уровня пенсионной системы в Украине еще преждевременно, - считает он.


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