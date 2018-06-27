00:30 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Вильнюсе ввели туристический налог

В Вильнюсе с 1 июля 2018 года с гостей города будет взиматься налог в размере одного евро с человека за ночь в отеле или другом туристском объекте размещения.

В Вильнюсе ввели туристический налог

Как сообщает портал Vilnius-Tourism, налог, в частности, распространяется на всех гостей города, пользующихся услугами по размещению. Налог направлен на повышение конкурентоспособности, улучшение инфраструктуры туризма и отдыха Вильнюса.

Оплата будет производиться во время покупки номера отеля, в чеке налог будет указан отдельной строкой.

По данным портала, туристский налог не будет взиматься с больных, чье лечение оплачивает государство, с лиц младше 18 лет (и старше при подтверждении обучения в школе), с инвалидов (с уровнем работоспособности 0-40%). Также налог не будут платить лица, арендовавшие жилье в столице на длительный срок (от месяца) и группы лиц, сдающих в аренду десять или более комнат, для которых освобождение от уплаты действует до 1 января 2019 года.

Все больше городов и курортов вводят налог для туристов. Такой налог уже действует в популярных городах Германии, Италии, Испании, Балеарских островов, Голландии и Франции.

Напомним, как сообщал, УРА-Информ, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налогов для артистов, которые выступают на территории Российской Федерации.


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